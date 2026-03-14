Un bebé de 40 días llegó en avión y activó un traslado urgente al Hospital de Niños

Un importante operativo sanitario se desplegó durante la noche del jueves en la ciudad de Córdoba para trasladar con urgencia a un bebé de 40 días que necesitaba atención médica especializada.

El procedimiento se activó luego de que un vuelo sanitario proveniente de La Rioja aterrizara en el Aeropuerto Internacional Córdoba pasadas las 20. En ese momento se dispuso un cordón sanitario para garantizar el traslado inmediato del pequeño paciente.

La ambulancia partió desde avenida La Voz del Interior al 8500 y se dirigió hasta el Hospital de Niños, ubicado en Bajada Pucará al 700, en barrio Crisol Norte.

Del operativo participaron efectivos de distintas dependencias policiales, entre ellos personal de motocicletas, el Grupo Especial de Operaciones Tácticas (GEOT), Policía Caminera y el Comando de Acción Preventiva, que coordinaron el despeje del tránsito para permitir el paso de la ambulancia.

El bebé, que padece una patología cardíaca que requería atención especializada, fue trasladado con el equipamiento médico necesario y bajo estrictas condiciones de seguridad.

Gracias al trabajo coordinado entre las fuerzas policiales y el equipo sanitario, el trayecto se completó en aproximadamente 10 minutos. Al llegar al hospital, el pequeño fue recibido por el equipo médico que ya se encontraba preparado para continuar con la atención.