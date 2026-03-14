Un joven murió tras una pelea con cuchillos en Saldán

Un joven de 23 años murió este sábado por la mañana en la ciudad de Saldán luego de recibir una herida de arma blanca en el cuello durante una pelea ocurrida en la vía pública.

La víctima fue trasladada al centro de salud Enfermera Blanca Verón, donde ingresó con la grave lesión. Pese a los intentos de asistencia médica, los profesionales constataron su fallecimiento.

Según las primeras informaciones, el episodio ocurrió en la intersección de las calles Lima y Victoria Ocampo, donde el joven habría participado de una pelea momentos antes de resultar herido.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Policía desplegó un operativo en la zona que terminó en calle Lima al 600, donde fue detenido un joven de 19 años señalado como presunto autor del ataque.

Durante el procedimiento también se secuestró un cuchillo que sería el arma utilizada en la agresión.

El caso quedó en manos de la Justicia, que investiga las circunstancias en que ocurrió el hecho.