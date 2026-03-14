Una moto robada en Carlos Paz apareció en pleno centro de Cosquín

Una motocicleta que había sido denunciada como robada en Villa Carlos Paz fue recuperada durante la tarde del viernes en Cosquín, tras un control realizado por efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP).

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 19:40 en la esquina de Tucumán e Irigoyen, en el centro de la ciudad. Allí, los policías controlaron una motocicleta Hero 150 cc.

Al verificar los datos del rodado, el sistema policial indicó que la moto tenía pedido de secuestro vigente, solicitado por la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, en relación con una denuncia por robo.

Ante esa situación, los efectivos procedieron a retirar el vehículo y trasladarlo a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.