Vecino vio a dos hombres en su techo y terminaron detenidos con un inhibidor

Dos hombres fueron detenidos anoche alrededor de las 20 en la zona ubicada debajo del puente Vélez Sarsfield, en la ciudad de Córdoba, luego de que un vecino alertara a la Policía tras verlos subidos al techo de su vivienda en barrio Colinas de Vélez Sarsfield.

El episodio comenzó cuando el residente de calle Finocchietto al 300 observó a los dos hombres desplazándose por la parte superior de su casa y dio aviso inmediato a la Policía.

Con los datos aportados, los efectivos realizaron un patrullaje por el sector y lograron ubicarlos debajo del puente Vélez Sarsfield, donde fueron controlados.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un inhibidor de alarmas, además de dos teléfonos celulares, dos auriculares y una mochila, entre otros elementos.

Tras el operativo, ambos hombres fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.