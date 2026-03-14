Villa María: murió el motociclista herido tras una riña y detuvieron a un joven

Un joven de 20 años que permanecía internado tras un grave episodio ocurrido el pasado 7 de marzo en la ciudad de Villa María murió en las últimas horas en el Hospital Pasteur, según confirmaron fuentes médicas.

De acuerdo con la investigación, el motociclista habría recibido el impacto de un elemento contundente mientras intentaba retirarse del lugar luego de una riña. Ese golpe provocó que perdiera el control de la motocicleta y terminara contra un vehículo que se encontraba estacionado en el sector.

A raíz de las graves lesiones, el joven había sido trasladado al hospital local, donde permanecía internado desde entonces hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

En el marco de la causa, ese mismo día personal policial realizó tres allanamientos en distintos puntos de Villa María. Los procedimientos terminaron con la detención de un joven de 19 años, señalado como presunto autor del ataque, además del secuestro de distintos elementos que serán incorporados a la investigación.