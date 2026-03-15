Allanamientos en Deán Funes por una causa de grooming y abuso sexual

La Justicia avanza con una investigación por grooming y abuso sexual en la ciudad de Deán Funes, donde durante las últimas horas se realizaron allanamientos en distintos sectores de la localidad.

Los procedimientos se llevaron adelante en los barrios Paz y La Feria, con intervención de personal de Investigaciones de la Departamental Ischilín.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares que estarían vinculados a la causa, los cuales serán sometidos a peritajes para analizar su contenido.

Las actuaciones continúan bajo directivas judiciales mientras se intenta reconstruir lo ocurrido y reunir elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.