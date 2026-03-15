Buscan a una mujer en Córdoba: su dispositivo "Salva" está apagado

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 20 solicitó colaboración para dar con el paradero de Micaela Trinidad Lencinas, de 27 años, en la ciudad de Córdoba.

Según se informó, desde el 8 de enero de 2026 el dispositivo Salva con el que contaba la mujer se encuentra apagado, por lo que se intenta establecer su ubicación.

Ante cualquier información que pueda ayudar a localizarla, se solicita comunicarse con la Unidad Judicial 20, a los teléfonos 4666250 o 4481016 interno 34101, o dirigirse a calle Lagunilla 3179, barrio Matienzo, en la ciudad de Córdoba.