Caballos atados a árboles quedaron en medio de la creciente del río

Cuatro caballos que se encontraban atados a árboles en un sector cercano al río fueron rescatados durante la tarde del sábado en avenida Costanera Sur, a la altura del Centro Cívico de Río Cuarto, luego de advertirse que el caudal comenzaba a crecer y el agua avanzaba sobre la zona.

El alerta permitió que integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) llegaran al lugar y constataran que los equinos permanecían sujetos en un punto bajo de la ribera, con riesgo de quedar alcanzados por la creciente.

Ante la situación, se montó un operativo conjunto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Mediante maniobras de rescate lograron desatar a los animales y guiarlos hasta un sector seguro de la costa.

Una vez finalizadas las tareas, los caballos fueron entregados a la persona responsable de su cuidado.