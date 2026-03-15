Cayeron tres familiares acusados de vender droga en distintos barrios

Tras un año de investigación, tres personas quedaron detenidas en San José de la Dormida, acusadas de integrar un grupo dedicado a la venta de droga en distintos sectores de la localidad.

Los operativos se realizaron en barrio Norte, sobre calle Pedro Juárez y una calle pública sin denominación, donde se llevaron adelante allanamientos ordenados por la Justicia.

Durante los procedimientos, los investigadores encontraron plantas de cannabis, dinero en efectivo, una motocicleta y distintos elementos utilizados para fraccionar sustancias.

Según se informó, los tres implicados son familiares entre sí: dos mujeres y un hombre, vinculados como hermanos y cuñado. El principal investigado ya contaba con antecedentes por venta de drogas.

De acuerdo con los datos reunidos durante la investigación, el grupo utilizaba la modalidad de delivery para distribuir las sustancias en diferentes puntos de San José de la Dormida.

La causa es investigada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes.