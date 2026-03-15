Detectaron marihuana, cocaína y pastillas en controles en Circunvalación

Distintos controles realizados por Policía Caminera en Córdoba terminaron con el secuestro de estupefacientes que eran transportados en un automóvil y en una motocicleta.

Los procedimientos se llevaron a cabo sobre la avenida Circunvalación y en la Ruta Provincial E-53, donde los efectivos inspeccionaron vehículos que circulaban por esos sectores.

Durante las verificaciones, los uniformados detectaron envoltorios con sustancias compatibles con marihuana, cocaína y pastillas, que estaban entre las pertenencias de un motociclista y de los ocupantes de un automóvil.

Tras el hallazgo, las sustancias fueron retiradas del lugar con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Los controles forman parte de los operativos que se realizan de manera periódica en rutas y accesos de la provincia.