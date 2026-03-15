Dos accidentes en pocas horas en rutas de Icho Cruz y Altas Cumbres

Dos accidentes se registraron este sábado en rutas serranas del sur de Punilla, en jurisdicción de Icho Cruz y el camino de Altas Cumbres, con intervención de servicios de emergencia y fuerzas policiales.

El primero ocurrió cerca del mediodía en el camino al Observatorio, cuando se reportó un posible vuelco. Al llegar al sector, en Ruta Provincial E-96 a la altura del kilómetro 11, se constató que se trataba de un automóvil que había terminado fuera de la calzada.

El conductor fue asistido en el lugar por personal de emergencias. Tras la evaluación médica inicial, no fue necesario su traslado a un centro de salud.

El segundo episodio se produjo pasadas las 16 en la Ruta Provincial 34, kilómetro 70, en la zona de Altas Cumbres.

En ese punto una motocicleta había terminado fuera de la ruta. El conductor, un hombre mayor de edad, presentaba posibles politraumatismos, por lo que fue asistido por el servicio de emergencias médicas y trasladado al hospital Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz.

En ambos hechos trabajaron equipos de emergencias médicas, efectivos policiales de la zona y Policía Caminera.