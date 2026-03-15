Escucharon gritos y encontraron a un hombre en La Cañada

Un hombre fue encontrado en el cauce de La Cañada, en pleno centro de la ciudad de Córdoba, luego de que transeúntes escucharan gritos de auxilio provenientes del canal.

El episodio ocurrió cuando personas que circulaban por el sector advirtieron los pedidos de ayuda y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Al lugar acudió personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), que descendió hasta el cauce y logró sacar al hombre mediante maniobras de rescate.

Posteriormente fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado al Hospital de Urgencias, donde ingresó con politraumatismos e intoxicación alcohólica.