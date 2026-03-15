Fuga, persecución y tres detenidos en un operativo en Córdoba

Tres hombres fueron detenidos en la ciudad de Córdoba luego de una persecución que comenzó tras advertirse daños en una vivienda y terminó en barrio Villa Páez, con apoyo de las cámaras del sistema 911.

Según se informó, los sospechosos escaparon a bordo de un vehículo, lo que motivó un seguimiento controlado por parte de la Policía. En medio del operativo abandonaron el rodado y continuaron la fuga a pie, aunque finalmente fueron alcanzados por los efectivos.

Entre los detenidos se encontraba un hombre que tenía dos pedidos de captura vigentes.

Durante el procedimiento se secuestraron dos vehículos que registraban pedido judicial, además de herramientas y documentación que quedaron a disposición de la investigación.

En el marco del operativo, un policía resultó lesionado en un pie y debió ser asistido en el Policlínico Policial.