Murió un hombre tras chocar contra un árbol

Córdoba. Un hombre perdió la vida anoche luego de protagonizar un accidente vial sobre la Ruta Provincial 17, a la altura del kilómetro 268, en inmediaciones de La Paquita.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 20:30 cuando una camioneta Toyota Hilux que circulaba por el sector mordió la banquina, se despistó y terminó impactando contra un eucalipto ubicado al costado del camino.

El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad que viajaba solo. Por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y terminó protagonizando el violento choque.

Hasta el lugar acudió personal del servicio de emergencias médicas, que tras examinar al conductor confirmó que ya se encontraba sin vida producto de las graves lesiones sufridas.

Tras el accidente, la Policía dispuso el corte total de la ruta mientras se realizaban las tareas correspondientes y se aguardaban directivas de la Fiscalía que interviene en la investigación.