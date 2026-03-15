Peluquero vendía drogas desde su local y hacía delivery en la ciudad

Un hombre fue detenido en Vicuña Mackenna acusado de vender drogas utilizando una peluquería y un comercio de ropa como fachada para la actividad ilegal.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) luego de varios meses de investigación. La detención se concretó durante un control preventivo en avenida Ricardo Risatti esquina 25 de Mayo, en barrio Centro.

Durante el control, los efectivos encontraron entre sus pertenencias varias dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y una motocicleta, que fueron secuestrados.

Posteriormente se realizó un allanamiento en su vivienda de calle Cipriano Morelli al 200, donde también se incautó marihuana.

Según la investigación, el hombre utilizaba su peluquería y un comercio de ropa para vender estupefacientes, además de realizar entregas a domicilio en distintos puntos de la ciudad.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto.