Robó en varios locales de Córdoba y comerciantes lo reconocieron

Un hombre de 32 años fue detenido durante un patrullaje preventivo en el sector comercial de barrio Nueva Córdoba, luego de que comerciantes de la zona lo reconocieran como presunto autor de distintos robos ocurridos en locales del área.

El procedimiento se concretó cuando efectivos que recorrían el sector detectaron al hombre y, al ser advertidos por comerciantes, tomaron conocimiento de que habría sido señalado en varios episodios ocurridos en negocios del barrio.

Según indicaron, los propietarios de los comercios aportaron registros fílmicos y fotografías donde el hombre aparecería vinculado a distintos hechos.

Tras el reconocimiento y el aporte de ese material, el hombre fue detenido y trasladado a sede policial.