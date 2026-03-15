Tragedia en la maratón de Carlos Paz: murió un hombre cuando corría

Un hombre de 49 años que participaba este domingo de una maratón en Carlos Paz murió horas después de descompensarse cerca de la línea de llegada de la competencia.

El corredor sufrió una descompensación en los metros finales del circuito y fue asistido de inmediato por el equipo médico que se encontraba apostado en el evento. Tras recibir las primeras maniobras de asistencia en una ambulancia dispuesta para la prueba, fue trasladado al Hospital Gumersindo Sayago.

Según trascendió, el hombre ingresó consciente al centro de salud, donde comenzó a ser sometido a distintos estudios para evaluar su estado clínico.

Sin embargo, durante su permanencia en el hospital sufrió uno o más infartos y, pese a los intentos de reanimación realizados por el personal médico, finalmente falleció.

La competencia, organizada por Misión Deporte, se desarrollaba con normalidad durante la jornada y contaba con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, además de asistencia médica y ambulancias en distintos puntos del recorrido.