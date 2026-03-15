Un auto atropelló a un joven en la ruta de San Antonio de Arredondo

Un adolescente de 15 años resultó herido luego de ser embestido por un automóvil durante la noche del sábado en Ruta 14 y Tehuelches, en la localidad de San Antonio.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30, cuando un VW Polo conducido por una mujer de 20 años impactó, por causas que se intentan establecer, contra el joven que se encontraba en el sector.

Tras el golpe, el menor, oriundo de la provincia de Chubut, fue trasladado al Hospital Gumersindo Sayago con politraumatismos, acompañado por su tutor.