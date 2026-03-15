Un conductor quedó atrapado tras chocar con un tractor en Morteros

Un choque entre un automóvil y un tractor generó un importante operativo de emergencia este sábado por la mañana en la Ruta Provincial Nº 1, en la ciudad de Morteros, al noreste de Córdoba.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:20, cuando por causas que se intentan establecer ambos vehículos protagonizaron el impacto sobre esa traza.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron al conductor del automóvil dentro del vehículo, por lo que se realizaron tareas para estabilizarlo y retirarlo del habitáculo. La asistencia se llevó a cabo de manera coordinada con el Servicio de Emergencias Médicas (SEM).

Tras la extracción del ocupante, los equipos de trabajo procedieron a cortar el suministro eléctrico del automóvil y también del tractor, mientras que se confirmó que el conductor del tractor no presentaba lesiones.

Debido a la situación, la ruta debió ser cortada completamente durante las tareas de asistencia y remoción de los vehículos. El tránsito se restableció una vez que una grúa retiró el automóvil y el tractor removió el acoplado de la calzada.

En el lugar trabajaron servicios de emergencia, personal policial y agentes de Guardia Ciudadana.