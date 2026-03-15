Un hombre murió tras chocar su camioneta contra un árbol

Un hombre murió el sábado por la noche luego de que la camioneta que conducía terminara contra un árbol en cercanías de la localidad de La Paquita, en el noreste de Córdoba.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 17, a la altura del kilómetro 268, donde por motivos que se intentan establecer una Toyota Hilux se salió de la calzada y terminó impactando contra un árbol.

Un servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar y constató el fallecimiento del conductor, quien era el único ocupante del vehículo.

Tras el siniestro, la Justicia inició actuaciones para determinar cómo se produjo el hecho.