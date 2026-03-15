Un joven en moto impactó contra un vehículo frenado en la Ruta 38

Un motociclista de 16 años resultó herido tras chocar contra un automóvil que se encontraba detenido por el tránsito en Ruta 38, frente a la fábrica El Triángulo, en Santa Cruz del Lago.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 del viernes 14 de marzo. Según la información conocida, una mujer de 39 años conducía un Citroën C4 y se encontraba frenada sobre la ruta debido a la circulación vehicular, cuando fue impactada desde atrás por una motocicleta Guerrero 110 cc.

El rodado menor era conducido por un joven oriundo de Estancia Vieja, quien sufrió politraumatismos a raíz del impacto.

Tras el choque, el motociclista fue trasladado al Hospital Domingo Funes para recibir atención médica.