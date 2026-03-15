Un naranjita fue sorprendido forzando la entrada de una vivienda

Un hombre de 32 años fue detenido este sábado por la tarde en Bv. Elías Yofre al 1000, en barrio Jardín de Córdoba, luego de ser sorprendido mientras manipulaba las medidas de seguridad de una vivienda del sector.

El episodio fue advertido por efectivos que realizaban patrullajes preventivos en la zona. Durante el recorrido observaron al hombre intentando intervenir los dispositivos de seguridad del inmueble, por lo que se acercaron para controlarlo.

Ante la situación, los policías procedieron a reducirlo y trasladarlo.

Durante el procedimiento también se le secuestró un chaleco refractario, elemento que tenía en su poder al momento de la intervención.

El hombre fue llevado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.