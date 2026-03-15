Una camioneta volcó en un camino rural cerca de Villa Tulumba

Un vuelco de una camioneta se registró en la zona rural de Villa Tulumba, en cercanías del paraje Inti Huasi, lo que motivó la intervención de personal policial en el sector.

El hecho se conoció tras un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito en ese camino rural.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una camioneta Ford Ranger se encontraba volcada, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo mientras circulaba desde Sarmiento hacia La Majadilla.

El rodado era conducido por un joven de 18 años, quien quedó involucrado en el siniestro.

Según se informó, el conductor no presentó lesiones, aunque el vehículo terminó con daños tras el vuelco.