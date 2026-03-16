Cerraron un búnker de drogas que funcionaba las 24 horas y detuvieron a seis personas

Una investigación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico terminó con seis personas detenidas y el cierre de un búnker de drogas que funcionaba de manera permanente en barrio Acosta, en la ciudad de Córdoba.

Los procedimientos se realizaron con cuatro allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en calles Callao, Argandoña, López y Planes y Mario Bravo. Allí fueron detenidos cuatro hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Uno de ellos tenía antecedentes por narcotráfico del año 2023.

Durante los registros en los domicilios, los investigadores encontraron 237 dosis de cocaína, varias dosis de marihuana, 803.700 pesos, tres dólares, un arma de fuego casera tipo “tumbera”, un cartucho calibre .22 y ramas de cannabis, además de distintos elementos vinculados a la venta de estupefacientes.

Según se informó, el punto de venta funcionaba las 24 horas del día, con personas que se turnaban cada ocho horas para sostener la actividad.

El operativo fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de segundo turno, que dispuso el traslado de los detenidos y de los elementos secuestrados a sede judicial.