Choque entre una moto y un colectivo dejó una pasajera herida

Córdoba. Una mujer de 51 años resultó herida hoy, luego que colisionara el colectivo en el que viajaba con una motocicleta en la ciudad de Córdoba. El hecho se produjo alrededor de las 9 hs de la mañana y generó preocupación en barrio Santa Isabel 2ª Sección.

El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Alto del Tala y Cajamarca, donde, una motocicleta Yamaha YBR conducida por una mujer de 38 años colisionó contra un colectivo guiado por una chofer de 35 años, en el que se trasladaban varios pasajeros.

Tras el hecho, personal policial acudió al lugar junto a un servicio de emergencias, que asistió a una mujer de 51 años que viajaba en el ómnibus y presentaba distintos traumatismos. Debido a su estado, fue derivada al Hospital Allende para una mejor evaluación médica.

Cabe mencionar que, el resto de los involucrados en el accidente fueron asistidos en el lugar, no siendo necesario el traslado a un centro de salud. En tanto, las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el siniestro.



