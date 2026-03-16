Conmoción en Córdoba: encuentran un feto en una planta de tratamiento cloacal

Personal policial intervino tras el hallazgo de un feto en una planta de líquidos cloacales ubicada sobre Camino a Chacra de la Merced, en una zona rural de Córdoba.

El descubrimiento se produjo pasado el mediodía del kilómetro 5, cuando un hombre mayor de edad que realizaba tareas en el predio observó un feto de aproximadamente 10 centímetros cerca del sector de desagote de camiones.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hallazgo.