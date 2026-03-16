Cuatro detenidos y un policía herido en incidentes en el clásico Belgrano-Talleres

Cuatro personas fueron aprehendidas y otra quedó detenida durante el operativo de seguridad desplegado por el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres. Además, un efectivo policial y dos equinos de la fuerza resultaron lesionados tras agresiones de simpatizantes en las inmediaciones del estadio.

Durante la tarde del domingo, tres hombres mayores de edad y un menor fueron aprehendidos luego de protagonizar disturbios en los accesos al estadio mientras se desarrollaba el operativo de control.

En otro procedimiento, personal policial detuvo a un hombre mayor de edad tras constatar, a través del sistema Tribuna Segura, que registraba un pedido de captura vigente.

Por otra parte, en las inmediaciones del estadio, un grupo de simpatizantes arrojó una botella que impactó contra un equino de la unidad de Caballería y contra el efectivo que lo montaba, provocándole al animal una lesión en el miembro anterior izquierdo.

Asimismo, otro equino de la fuerza resultó lesionado en una de sus patas tras ser agredido por un grupo de hinchas. En ese mismo episodio, un efectivo policial sufrió una lesión en el pómulo luego de ser atacado por los mismos individuos.

Los detenidos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, el uniformado fue derivado al policlínico policial para una mejor valoración médica, mientras que los animales fueron asistidos por personal veterinario y se encuentran en buen estado general de salud.