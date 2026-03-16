Dolor en un colegio tras la muerte de una alumna en accidente con un UTV

La comunidad educativa de un colegio de Río Cuarto despidió con profundo dolor a la estudiante de sexto año que falleció tras el accidente ocurrido en Río de los Sauces durante el fin de semana.

A través de un mensaje difundido por la institución, autoridades y docentes comunicaron el fallecimiento de la adolescente y acompañaron a su familia, compañeros y profesores en este momento de tristeza.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestra estudiante de sexto año”, señalaron desde el establecimiento educativo.

En el mismo comunicado también dedicaron unas palabras para recordarla: “Querida Sofi: nos quedamos con tu sonrisa. ¡Por siempre en nuestros corazones!”.

En señal de duelo, la institución informó que este lunes 16 de marzo no se dictarán clases en los tres niveles educativos.

La joven de 17 años había resultado gravemente herida tras el vuelco de un UTV en una propiedad privada en Río de los Sauces. En un primer momento fue asistida en el dispensario local y posteriormente trasladada a Río Cuarto, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.