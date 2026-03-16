El último adiós a Patricio “La Chancha” Alasino en Carlos Paz

Villa Carlos Paz despide este lunes a Jorge Patricio “La Chancha” Alasino, un vecino muy conocido en la ciudad que falleció este domingo al mediodía luego de atravesar un delicado estado de salud. Tenía 69 años y en julio habría cumplido 70.

Sus restos fueron velados anoche en la sala B de la casa Julio Centeno, ubicada en Avenida San Martín 1096, donde familiares, amigos y vecinos se acercaron para darle el último adiós.

Durante la jornada de este lunes se realizará el traslado para su cremación en el crematorio Parque Catedral, completando así la despedida final.

Alasino pertenecía a una tradicional familia carlospacense y era muy conocido en la ciudad por su carácter amistoso, su sentido del humor y el amplio círculo de amigos que supo cultivar a lo largo de los años.

En 1998, junto a su amigo Guillermo “Mamao” Ramírez, creó el periódico humorístico “Papel Cítrico”, una publicación que reflejaba con ironía y humor la vida social de Villa Carlos Paz. El proyecto se editó hasta 2002 y se convirtió en una referencia para muchos vecinos que seguían sus historias y ocurrencias.

Alasino tuvo dos hijas, Antonella y Micaela, tres nietos y había formado familia junto a Araceli. Su fallecimiento generó numerosas muestras de afecto entre quienes lo conocieron y compartieron con él distintos momentos de la vida social de la ciudad.