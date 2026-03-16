Encontraron una yarará cerca de una casa y bomberos la capturaron

Bomberos Voluntarios de Villa General Belgrano realizaron este lunes por la mañana la extracción de una yarará que había sido encontrada en el sector de la vivienda de una vecina sobre la Ruta Provincial 365, camino a San Agustín.

El operativo se registró alrededor de las 11:21 y fue realizado por una dotación del Móvil 21, integrada por tres bomberos bajo la coordinación del sargento primero Claudio Videla.

Según informaron desde el cuartel, el animal se encontraba sin lesiones y fue retirado mediante maniobras seguras para evitar riesgos tanto para los residentes como para el propio ejemplar.

Una vez capturada, la serpiente fue reubicada y liberada en una zona despoblada y segura, con el objetivo de prevenir incidentes y preservar la fauna silvestre.

Desde el cuartel recordaron que ante la presencia de ofidios no se debe intentar manipularlos, y recomiendan dar aviso inmediato a bomberos a través del número de emergencias 100.