Entró a una casa con dos cuchillos y terminó detenido por los vecinos

Barrio San Ignacio
Entró a una casa con dos cuchillos y terminó detenido por los vecinosUn hombre de 37 años irrumpió en una vivienda con dos cuchillos y amenazó a quienes estaban en el lugar. Vecinos lo retuvieron hasta que llegó la Policía.
Un hombre de 37 años fue retenido por vecinos luego de irrumpir en una vivienda con dos cuchillos y amenazar a quienes estaban en el lugar. El episodio ocurrió esta tarde en barrio San Ignacio y terminó con el traslado del agresor a la Alcaidía.
El hecho se registró alrededor de las 16:30 en calle Eva Duarte, en barrio San Ignacio de Villa Carlos Paz, cuando personal policial fue enviado al sector tras un aviso por una riña.
Al llegar, los efectivos encontraron a un grupo de personas reteniendo a un hombre que tenía manchas de sangre en el rostro y en la ropa. En el lugar, una joven de 18 años relató que el hombre había ingresado momentos antes al predio de su vivienda.
Según su testimonio, el hombre entró portando dos cuchillos tipo Tramontina y comenzó a amenazar mediante puntazos a dos hombres que se encontraban sentados en el lugar. Además, entregó registros fílmicos del momento.
Ante lo ocurrido, el hombre fue reducido y luego trasladado por los policías. En el procedimiento también se secuestraron los dos cuchillos utilizados durante el episodio.
El hombre quedó alojado en la Alcaidía local, a disposición del magistrado interviniente.