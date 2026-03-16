Entró a una casa con dos cuchillos y terminó detenido por los vecinos

Un hombre de 37 años fue retenido por vecinos luego de irrumpir en una vivienda con dos cuchillos y amenazar a quienes estaban en el lugar. El episodio ocurrió esta tarde en barrio San Ignacio y terminó con el traslado del agresor a la Alcaidía.

El hecho se registró alrededor de las 16:30 en calle Eva Duarte, en barrio San Ignacio de Villa Carlos Paz, cuando personal policial fue enviado al sector tras un aviso por una riña.

Al llegar, los efectivos encontraron a un grupo de personas reteniendo a un hombre que tenía manchas de sangre en el rostro y en la ropa. En el lugar, una joven de 18 años relató que el hombre había ingresado momentos antes al predio de su vivienda.

Según su testimonio, el hombre entró portando dos cuchillos tipo Tramontina y comenzó a amenazar mediante puntazos a dos hombres que se encontraban sentados en el lugar. Además, entregó registros fílmicos del momento.

Ante lo ocurrido, el hombre fue reducido y luego trasladado por los policías. En el procedimiento también se secuestraron los dos cuchillos utilizados durante el episodio.

El hombre quedó alojado en la Alcaidía local, a disposición del magistrado interviniente.