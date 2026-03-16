Estafas virtuales: Qué son, cómo prevenirlas y qué hacer si caemos en una

Las estafas virtuales se han convertido en uno de los delitos más frecuentes durante los últimos años, afectan directamente el patrimonio de las personas y se vieron favorecidas por el crecimiento de las operaciones digitales. Así lo explicó el abogado penalista Daniel Mazzoccone, quien advirtió sobre la diversidad de modalidades que utilizan los delincuentes para engañar a las víctimas, cómo prevenirlas y qué hacer en caso de haber caído en una.

Mazzoccone lidera uno de los estudios jurídicos más importantes del interior del país con oficinas en Carlos Paz, Córdoba, Buenos Aires y La Rioja. Según señaló, las estafas comienzan con una disposición patrimonial por parte de la víctima a partir de un engaño o ardid, mediante el cual el estafador logra generar confianza para que la persona transfiera dinero o brinde información sensible.

«El objetivo es afectar el patrimonio de la víctima. La persona cree que está realizando una operación legítima o que va a recibir una contraprestación, pero en realidad está siendo engañada»; explicó el letrado.

Consultado sobre las modalidades más comunes, él especialista indicó que existen numerosas formas de engaños y que constantemente se encuentran en evolución. Entre las más frecuentes, se encuentran las estafas bancarias o phishing (donde los delincuentes se hacen pasar por empleados de entidades financieras); las estafas telefónicas (donde los ladrones simulan ser familiares, empresas o instituciones); los mensajes de texto o WhatsApp con enlaces falsos y la suplantación de identidad en redes sociales. Asimismo, también crece las denuncias por compras online fraudulentas en redes sociales, donde se venden productos inexistentes; las estafas con billeteras virtuales o transferencias inmediatas y las denominadas falsas inversiones, muchas veces vinculadas a criptomonedas o trading, esquemas piramidales o Ponzi (que prometen ganancias extraordinarias en poco tiempo).

«Hay personas que invierten pequeñas sumas y luego les dicen que deben seguir depositando dinero para poder recuperar lo invertido. Terminan perdiendo sumas millonarias»; destacó Mazzoccone.

Qué hacer si se sufre una estafa

En caso de padecer una situación de este tipo, se recomienda realizar la denuncia lo antes posible en la unidad judicial más cercana y conservar toda la evidencia digital disponible. Entre las pruebas importantes se encuentran: capturas de pantalla de mensajes o conversaciones; comprobantes de transferencias; correos electrónicos o links utilizados en la estafa; números telefónicos o perfiles desde los que se realizó el contacto.

Investigaciones complejas

Las investigaciones por ciberdelitos suelen ser complejas y prolongadas, ya que muchas veces los datos se encuentran almacenados en servidores ubicados en otros países, lo que obliga a realizar pedidos judiciales internacionales. En Córdoba, las causas suelen ser investigadas por fiscalías especializadas en cibercrimen, que también trabajan en delitos como el grooming o la difusión no autorizada de material íntimo.

El rol de las «mulas informáticas»

Otra modalidad frecuente es la utilización de personas que prestan sus cuentas bancarias o billeteras virtuales para recibir dinero proveniente de estafas. Estas personas son conocidas como «mulas informáticas». En estos casos, aunque la persona no haya cometido directamente la estafa, puede quedar involucrada en la investigación, ya que las transferencias pasan por su cuenta.

«Muchas veces alguien presta su cuenta a cambio de dinero, pensando que no tiene consecuencias, pero termina implicado en múltiples estafas y debe responder ante la justicia»; destacó el abogado, en diálogo con El Diario.

Un delito cada vez más extendido

Las estafas virtuales no distinguen edad ni condición social. Tanto jóvenes como adultos mayores pueden convertirse en víctimas, especialmente cuando no cuentan con conocimientos tecnológicos suficientes. Por ello, los especialistas recomiendan no abrir enlaces desconocidos, no brindar datos personales o bancarios y verificar siempre la identidad de quien solicita dinero o información. «La prevención es clave. Ante cualquier duda, lo mejor es cortar la comunicación y consultar con alguien de confianza o con un profesional»; concluyó Mazzoccone.

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