Joven detenido con una motocicleta robada en Tanti

Un joven de 18 años fue detenido en la noche del lunes en pleno centro de Villa Carlos Paz, tras un operativo del Escuadrón Motorizado Enduro que permitió recuperar una motocicleta que había sido sustraída horas antes en la localidad de Tanti.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21:30 en la intersección de avenida General Paz y calle Bardi, cuando personal del Escuadrón Motorizado Enduro advirtió la circulación sospechosa de una moto, aparentemente sin llave en el tambor de arranque.

Al intentar controlar la situación, el conductor hizo caso omiso a las órdenes policiales y emprendió la huida. Sin embargo, fue interceptado a pocos metros, donde finalmente lograron detener su marcha.

Tras identificar al joven y verificar los datos del rodado, los efectivos constataron que se trataba de una motocicleta Corven 110 de color negro, la cual presentaba daños en el tambor de arranque. Además, la central confirmó que el vehículo había sido denunciado como robado ese mismo día en Tanti. También el casco que llevaba el conductor figuraba como sustraído.

El detenido, oriundo de San Antonio de Arredondo, fue trasladado a la alcaldía local y quedó a disposición de la Justicia.