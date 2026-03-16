Monteoliva y Quinteros encabezaron el primer Consejo de Seguridad del año

Este lunes, el Centro de Convenciones Córdoba fue sede del primer Consejo de Seguridad Interior de 2026, encabezado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros.

El encuentro reunió a ministros de Seguridad y jefes de policías de 22 de las 23 provincias argentinas, además de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Durante la jornada, las autoridades analizaron distintos desafíos operativos y firmaron un Acta de Compromiso Federal para reforzar la coordinación entre la Nación y las provincias en materia de seguridad.

Entre los ejes acordados se encuentran la lucha contra el narcotráfico, el combate a la trata de personas, el control del tránsito aéreo irregular, la creación de un Consejo Federal de Delitos Económicos y el desarrollo de una estrategia federal contra el ciberdelito.

El Consejo de Seguridad Interior es un organismo político-técnico que coordina las políticas de seguridad entre el gobierno nacional y las provincias, en el marco de la Ley de Seguridad Interior 24.059.

En paralelo al encuentro, también se presentó el Curso Avanzado de Lucha contra el Narcotráfico, organizado con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La capacitación está destinada a más de 200 efectivos de fuerzas provinciales y federales y se desarrollará en Córdoba entre el 16 y el 18 de marzo.

Durante la reunión, la ministra Alejandra Monteoliva señaló que el objetivo del Consejo es ordenar el trabajo conjunto entre Nación y provincias a través de líneas de acción concretas vinculadas a la reducción de homicidios, la lucha contra el narcotráfico, el control de armas ilegales y la coordinación frente al ciberdelito.

Por su parte, Juan Pablo Quinteros destacó el trabajo conjunto entre la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y las fuerzas federales en el marco del Plan Nacional 90/10. Según indicó, esa coordinación permitió que la provincia registrara en 2025 la tasa de homicidios más baja de los últimos 25 años.

El ministro detalló que durante el año pasado se registraron 90 homicidios dolosos en Córdoba, frente a los 117 del año anterior, lo que representa una reducción interanual del 23%.

Según los datos presentados, la baja se explicó principalmente por la disminución de homicidios vinculados a ajustes de cuentas (-73%), hechos ocurridos durante robos (-67%) y femicidios (-53%). Sin embargo, se registró un aumento de los casos relacionados con violencia urbana (+42%) y violencia familiar (+9%). La mayoría de las víctimas fueron varones jóvenes o jóvenes adultos.

Quinteros también remarcó que durante 2025 se realizaron 103 operativos conjuntos entre fuerzas provinciales y federales en la ciudad de Córdoba y 173 en el interior provincial.

En relación con el uso de armas de fuego, el ministro señaló que el año pasado se registraron 682 hechos con personas heridas por disparos, de los cuales cerca del 70% estuvieron vinculados a situaciones de violencia urbana. Además, anunció que, a partir de un convenio con el RENAR, la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba realizará peritajes sobre 9.745 armas secuestradas en allanamientos, incautaciones y operativos preventivos.

Del encuentro participaron autoridades de seguridad de Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la ciudad autónoma de Buenos Aires, además de representantes de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval.