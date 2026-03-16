Motociclista cayó sobre la Ruta 38 y terminó hospitalizado

Un motociclista resultó con lesiones este domingo por la tarde luego de caer con su vehículo sobre la Ruta 38, a la altura de la esquina con calle Los Mistoles, en la localidad de Villa Parque Siquiman.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30, cuando personal policial acudió al lugar tras un aviso por un accidente.

En el sector se entrevistaron con el conductor de la motocicleta, un hombre de 31 años domiciliado en Santa Cruz del Lago, quien circulaba en una Guerrero GXR 200 y, por causas que se intentan establecer, perdió el control del rodado y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Minutos después llegó una ambulancia del servicio de emergencias. Los profesionales que lo asistieron en el lugar diagnosticaron politraumatismos y decidieron su traslado al Hospital Domingo Funes para una mejor evaluación.