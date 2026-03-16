Murió un ciclista de 78 años tras un choque con una motocicleta

Un hombre de 78 años falleció luego de sufrir graves heridas en un accidente de tránsito ocurrido en barrio Parque Futura. La víctima se desplazaba en bicicleta cuando fue impactada por una motocicleta conducida por un joven de 19 años.

El hecho se registró durante la noche en calle Ushuaia al 2700. Tras el siniestro, el ciclista fue trasladado de urgencia al Sanatorio Aconcagua con politraumatismos de consideración.

Horas más tarde, los profesionales médicos confirmaron su fallecimiento a causa de la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre circulaba en una bicicleta marca Zenith cuando, por motivos que aún se intentan establecer, fue colisionado por una motocicleta marca Keller KN 110-8 conducida por un joven de 19 años.

Las circunstancias del accidente son materia de investigación para determinar cómo se produjo el impacto.