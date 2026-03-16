Operativos en Córdoba: detuvieron a 15 personas y secuestraron animales y vehículos

Distintos operativos realizados durante el fin de semana en el interior de Córdoba dejaron 15 personas detenidas, además del secuestro de animales, motocicletas y vehículos que tenían pedido de la Justicia.

Según informó la Policía de Córdoba, en procedimientos llevados adelante por la Patrulla Rural en diferentes puntos de la provincia se detuvo a ocho personas. Durante esos controles también se recuperó una camioneta que tenía pedido judicial y se secuestraron 42 animales y cuatro motocicletas.

En otros procedimientos realizados en Brinkmann, Arroyito, San Francisco y Despeñaderos, otras siete personas quedaron detenidas. En esos operativos se secuestró un automóvil y se recuperaron una motocicleta y dos bicicletas que habían sido robadas.

Los controles se desarrollaron en distintos sectores del interior provincial como parte de los operativos preventivos que se realizan de manera periódica para detectar delitos rurales y recuperar elementos sustraídos.