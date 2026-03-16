Pelea en Río Cuarto terminó con tres detenidos y un revólver

Tres personas de 26, 30 y 33 años fueron detenidas durante un procedimiento realizado en la madrugada en Río Cuarto, mientras que una menor fue trasladada bajo resguardo. El operativo se llevó adelante en Aníbal Ponce y Güemes.

La intervención comenzó luego de que la Central de Monitoreo alertara a la policía por una pelea en la zona de calle Tucumán y pasaje Comandante González. Al llegar al lugar, los efectivos localizaron a los involucrados.

Durante el control, los agentes encontraron un revólver en poder de una mujer de 26 años.

Además, uno de los hombres llevaba 17 plantas de cannabis sativa, que fueron secuestradas durante el procedimiento.

En el operativo trabajó personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico junto a efectivos de Sección Juveniles. Los tres detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia.