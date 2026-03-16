¿Quién era el atleta que murió en la maratón de Carlos Paz?

El atleta que murió este domingo luego de descompensarse durante la media maratón de Carlos Paz fue identificado como Cristian Ludueña, de 49 años, con domicilio en la localidad de Brinkmann.

Ludueña participaba de la competencia que se desarrolló durante la mañana en la ciudad, una prueba que convocó a corredores en distancias de 5, 10 y 21 kilómetros. Según los datos recabados, el hombre logró finalizar el recorrido, pero se descompensó en la zona de llegada.

En ese momento fue asistido por el servicio médico dispuesto para el evento. Tras las primeras maniobras de asistencia, fue trasladado al Hospital Gumersindo Sayago, donde ingresó alrededor de las 10.50 caminando y consciente, aunque presentaba arritmia cardíaca.

Mientras era evaluado por el personal de salud, su estado clínico se agravó y entró en paro cardíaco. Los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero finalmente falleció cerca de las 12 del mediodía.

La media maratón se desarrollaba con normalidad durante la jornada en distintos puntos de la ciudad y contaba con puestos de asistencia médica y ambulancias distribuidas a lo largo del circuito para atender cualquier eventualidad durante la competencia.