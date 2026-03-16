Se conoció la identidad del piloto de karting que falleció en Salsipuedes

Un piloto de 43 años perdió la vida durante una competencia de karting que se desarrollaba en Salsipuedes. Tras haberse descompensado, el hombre fue trasladado por el servicio de emergencias hacia el Hospital Urrutía de Unquillo, donde posteriormente se confirmó su deceso.

Daniel «Chanfa» Martínez era oriundo de la localidad de Deán Funes y trabajaba como mecánico.

El hecho se produjo el domingo pasado en horas de la tarde y trascendió que la víctima estaba participando del evento deportivo cuando comenzó a sentirse mal y solicitó asistencia médica.

Pese a las maniobras por salvarle la vida, los profesionales informaron su fallecimiento a raíz de un paro cardiorrespiratorio.