Trágico accidente en barrio Pueyrredón: murió un motociclista de 26 años

Un motociclista de 26 años falleció en la noche del domingo luego de protagonizar un accidente de tránsito en barrio Pueyrredón. En el mismo siniestro, una joven que viajaba como acompañante fue trasladada al Hospital de Urgencias para una mejor evaluación.

El hecho ocurrió cerca de las 23 en la intersección de bulevar Bulnes y avenida Patria. Hasta el lugar acudió un servicio de emergencias luego de ser alertado por personal policial tras la colisión entre un automóvil y una motocicleta.

De acuerdo con la información oficial, en el vehículo —un Fiat Cronos— se trasladaban dos mujeres de 51 y 35 años. En tanto, en la motocicleta, una Bajaj Rouser NS200, circulaban una joven de 21 años y el conductor de 26, quien falleció en el lugar como consecuencia del impacto.

Posteriormente, la acompañante del rodado menor fue derivada al Hospital de Urgencias para recibir una mejor valoración médica.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro.