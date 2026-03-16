Tres motociclistas hospitalizados en el Sayago tras accidentarse en la Ruta 14

Dos accidentes de moto movilizaron a los Bomberos Voluntarios de Icho Cruz durante la tarde del domingo en el sur del valle de Punilla, dejando como saldo tres personas trasladadas al hospital de Carlos Paz.

El primero de los hechos ocurrió sobre la Ruta Provincial 14, a la altura del kilómetro 30, en el sector de Cuesta Blanca, cuando dos hombres mayores sufrieron una caída mientras circulaban en motocicleta en el camino hacia Copina.

Una dotación de bomberos llegó al lugar con el Móvil 04 y tres efectivos, quienes constataron el accidente y brindaron las primeras asistencias a los motociclistas, que presentaban posibles traumatismos en los miembros superiores. Ambos fueron asistidos por el servicio de emergencias y trasladados al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz.

Mientras finalizaba ese operativo, los bomberos recibieron un nuevo aviso por otra caída de moto, esta vez en el camino a Cabalango, en la intersección con calle Cuesta del Ángel, también en jurisdicción de Cuesta Blanca.

La misma dotación se trasladó al lugar y brindó las primeras asistencias a una mujer que se encontraba junto al personal del servicio de emergencias. La motociclista presentaba un posible traumatismo facial y posteriormente fue trasladada al hospital de Villa Carlos Paz para su atención.

En ambos operativos trabajaron Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, el Servicio de Emergencias Médicas Punilla Sur y personal policial.