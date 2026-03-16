Un auto se descontroló y terminó contra un poste en Colonia Caroya

Ruta 9
Un auto se descontroló y terminó contra un poste en Colonia CaroyaEl conductor, de 36 años, fue trasladado al Hospital Vicente Agüero tras el fuerte impacto ocurrido durante la madrugada.
Un automóvil terminó incrustado contra un poste de alumbrado público durante la madrugada de este domingo en la Ruta Nacional 9, a la altura de Colonia Caroya, en el norte cordobés.
El hecho ocurrió cuando, por motivos que todavía se investigan, un Fiat Uno perdió el control mientras circulaba por el sector y terminó chocando contra la estructura de iluminación ubicada a un costado de la ruta.
El impacto fue fuerte y obligó a la intervención de los servicios de emergencia que llegaron al lugar para asistir al conductor.
El hombre, de 36 años, sufrió distintos golpes y fue trasladado por un servicio de emergencias al Hospital Regional Vicente Agüero de Jesús María, donde quedó en observación mientras se evalúa su estado de salud.