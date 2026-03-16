Un auto se descontroló y terminó contra un poste en Colonia Caroya

Un automóvil terminó incrustado contra un poste de alumbrado público durante la madrugada de este domingo en la Ruta Nacional 9, a la altura de Colonia Caroya, en el norte cordobés.

El hecho ocurrió cuando, por motivos que todavía se investigan, un Fiat Uno perdió el control mientras circulaba por el sector y terminó chocando contra la estructura de iluminación ubicada a un costado de la ruta.

El impacto fue fuerte y obligó a la intervención de los servicios de emergencia que llegaron al lugar para asistir al conductor.

El hombre, de 36 años, sufrió distintos golpes y fue trasladado por un servicio de emergencias al Hospital Regional Vicente Agüero de Jesús María, donde quedó en observación mientras se evalúa su estado de salud.