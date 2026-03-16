Un maestro fue asesinado cuando trabajaba como chofer de una aplicación

Cristian Eduardo Perreyra, un docente de 39 años que además trabajaba como chofer de una aplicación de viajes, fue asesinado a balazos durante un intento de robo ocurrido la noche del sábado en la autopista Presidente Perón, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

El único detenido por el crimen es un policía que viajaba como pasajero. Pero continúa la búsqueda de más implicados.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, Pereyra conducía un Chevrolet Corsa cuando fue abordado por varios hombres que se encontraban a pie.

El grupo le sustrajo el vehículo y efectuó varios disparos. Cuando la ambulancia arribó al lugar, los médicos constataron que Pereyra ya había fallecido.

En el auto viajaba como pasajero un policía: el oficial Matías Alejandro Vizgarra Riveros, quien presta servicio en la Base UTOI “Puente 12”. El fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, le tomó declaración y, tras analizar las pruebas, solicitó su detención. Un juez finalmente convalidó el arresto.

La Policía Científica determinó que la víctima presentaba varias heridas de bala: dos orificios en la parte posterior del tronco, a la altura de la escápula del lado derecho de la espalda; otro en el pectoral derecho; uno en el codo izquierdo y otro en el brazo derecho. En la escena del crimen se secuestraron cinco vainas calibre 9 milímetros y un proyectil encamisado.

La hermana de la víctima, Victoria, exigió que se esclarezca el crimen: “Por favor, compartan, es mi hermano. Lo mataron para robarle el auto. Se tiene que hacer justicia”.

“A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar, lo mató”, escribió otra de sus hermanas.

En ese sentido, denunció: “Los policias se van a cubrir entre ellos. Mi hermano hacía su extra en DiDi, el policía robando y matando”.