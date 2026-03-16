Un perro antidrogas marcó a una pasajera y descubrieron cocaína oculta en su cuerpo

Una pasajera de un colectivo fue detenida en el sur de Mendoza luego de que un control de Gendarmería descubriera que transportaba cocaína escondida dentro de su cuerpo.

El procedimiento ocurrió sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2998, en el paraje El Sosneado, cuando personal del Escuadrón 29 Malargüe realizaba controles a un transporte público que había salido desde la ciudad de Mendoza.

Durante la inspección intervino el perro antinarcóticos “Mambo”, que reaccionó frente a una pasajera mayor de edad, señal habitual cuando detecta presencia de drogas.

Ante esa situación, los gendarmes realizaron una requisa y comprobaron que la mujer llevaba un bulto oculto dentro de su cuerpo, envuelto en un guante de látex. En el interior había una sustancia blanca pulverulenta.

La sustancia fue sometida a la prueba de campo Narcotest, que confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 56,85 gramos.

La Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael intervino en el caso y ordenó el secuestro de la droga y de un teléfono celular. La mujer quedó vinculada a la causa mientras avanza la investigación.