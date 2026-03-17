Alta Gracia: quisieron estafar a un comercio y terminaron detenidos

Dos jóvenes de 24 y 15 años fueron detenidos en la ciudad de Alta Gracia luego de intentar estafar a un comercio simulando una transferencia bancaria para quedarse con mercadería.

Según informaron fuentes policiales, los sospechosos realizaron una supuesta transferencia por 25.000 pesos, retiraron los productos y escaparon del lugar. Sin embargo, el movimiento quedó registrado en las cámaras de seguridad.

A partir de esas imágenes, se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar y detener a ambos en las inmediaciones.

Durante el procedimiento se logró recuperar la mercadería sustraída y se secuestraron distintos elementos vinculados al hecho.

Además, se informó que el joven de 24 años cuenta con antecedentes y llevaba apenas 15 días en libertad condicional. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.