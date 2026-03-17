Atacó al encargado con un cuchillo y lo redujeron en la habitación del hotel

Un episodio violento se registró anoche en un hotel de barrio Cofico, en Córdoba capital, donde un huésped terminó reducido luego de atacar al encargado del lugar con un cuchillo.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado sobre calle Jerónimo Luis de Cabrera al 300, cuando un hombre de 37 años, que se encontraba alojado allí, protagonizó un altercado con un empleado.

En medio de la discusión, el hombre agredió al encargado y le provocó cortes superficiales en la espalda. Las heridas no fueron de gravedad, aunque generaron alarma dentro del hotel.

Tras la intervención policial, el agresor fue reducido en el lugar. Luego, al revisar la habitación donde se alojaba, encontraron dos réplicas de arma de fuego tipo pistolas 9 mm.

El hombre fue trasladado junto a los elementos secuestrados y quedó a disposición de la justicia, mientras se intenta establecer qué originó el conflicto.