Córdoba capital: operativo del fin de semana terminó con clausuras y desalojos

Durante el fin de semana, la Municipalidad de Córdoba desplegó operativos de control en distintos puntos de la ciudad junto a la Policía provincial, con resultados que incluyeron sanciones, clausuras y la interrupción de eventos no autorizados.

Como parte de los procedimientos, se labraron 42 actas por consumo de alcohol en la vía pública, en infracción a la normativa vigente. Además, cinco kioscos fueron clausurados por vender bebidas fuera del horario permitido.

En paralelo, inspectores municipales cerraron un lavadero ubicado en barrio Villa Cabrera, sobre calle Baracaldo al 2100, luego de constatar que funcionaba sin habilitación y presentaba irregularidades. La intervención se realizó tras reclamos reiterados de vecinos de la zona.

En cuanto a eventos, fueron desarticuladas tres fiestas clandestinas en distintos sectores de la ciudad.

Una de ellas se desarrollaba en barrio Villa Belgrano, en calle Jacobo Joule al 6300. Otra fue detectada en calle Eugenio Pisolatto al 6500, donde había cerca de 200 personas. La tercera se realizaba sobre la autopista E53, a la altura del kilómetro 4 y medio, con más de 150 menores presentes, en el marco de los festejos del Último Primer Día.

En todos los casos, los encuentros fueron suspendidos, se desalojaron los lugares y se labraron las actas correspondientes por falta de habilitación.

Los controles forman parte de operativos habituales orientados a ordenar el uso del espacio público y prevenir situaciones de riesgo en distintos barrios de la ciudad.