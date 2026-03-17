Córdoba: despliegue policial por robos, violencia y ataques a conductores de apps

Un fuerte operativo se desplegó este martes en barrio José Ignacio Díaz y zonas aledañas, en Córdoba capital, con múltiples allanamientos vinculados a distintos hechos delictivos.

Los procedimientos están relacionados con robos, ataques a conductores de aplicaciones, violencia familiar y episodios de violencia urbana, según informaron fuentes oficiales.

Hasta el momento, el avance del operativo dejó al menos 11 personas detenidas, además del secuestro de un arma de fuego y otros elementos que estarían vinculados a las causas investigadas.

Durante los allanamientos también recuperaron objetos que habían sido robados y que eran ofrecidos a la venta a través de redes sociales, lo que forma parte de una de las líneas de investigación.

El despliegue contó con la presencia de autoridades policiales y del área de Seguridad provincial, mientras continúan los procedimientos en distintos puntos del sector.