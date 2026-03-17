Cristina dijo que Bonadio y Stornelli tuvieron prácticas mafiosas y criminales

La exmandataria prestó declaración en el marco de la Causa Cuadernos, donde apuntó contra el lawfare, denunció irregularidades en la competencia de los jueces y calificó de «mafiosos» a los magistrados intervinientes.

Durante su intervención, la expresidenta calificó su situación actual como el cumplimiento de una «muy injusta condena», enmarcada en lo que considera una persecución judicial dirigida.

Según su testimonio, el juez Julián Ercolini se había declarado incompetente en 2011, pero cambió su postura durante la gestión de Mauricio Macri para enfocarse exclusivamente en la obra pública de Vialidad Nacional en Santa Cruz, como si esta hubiera sido «inventada por Néstor Kirchner para favorecer a un empresario».

Fernández de Kirchner dirigió sus críticas más severas hacia el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes tildó de «directamente mafiosos».

En su declaración, sostuvo que existen jueces que responden a directivas políticas y económicas para inclinar la cancha según sus mandatos, asegurando que se están utilizando prácticas nunca antes vistas en el sistema judicial argentino.

Al profundizar en estas acusaciones, la exjefa de Estado hizo referencia al «Caso D’Alessio» como prueba de la existencia de asociaciones ilícitas entre jueces, fiscales, empresarios y periodistas.

Citando fallos de otros tribunales, destacó que el vínculo entre el fiscal Stornelli y la organización de D’Alessio era un «activo muy importante» para el despliegue de los delitos que dicha asociación cometía bajo el aval de los magistrados.

Finalmente, Cristina Kirchner lamentó la continuidad institucional de los implicados, señalando con énfasis que, a pesar de las denuncias y los vínculos expuestos, «lo peor de todo es que el fiscal Stornelli sigue estando en este mismo edificio».

Con estas palabras, cerró una jornada marcada por fuertes cruces hacia la imparcialidad del Poder Judicial y la vigencia de las causas en su contra.